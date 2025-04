Fluminense tenta manter embalo da Sul-Americana diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Embalado pela vitória sobre o Once Caldas pela Sul-Americana, o Fluminense volta a campo pelo Brasileirão neste domingo, quando enfrentará o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada da competição. O duelo acontecerá no Maracanã, às 16h.

A partida marca a estreia de Renato Gaúcho pelo Fluminense. Livre no mercado, o treinador assinou contrato com o clube até o final da temporada e irá iniciar sua sétima passagem nas Laranjeiras. Autor do histórico gol de barriga na final do Carioca de 1995, o ex-atacante chega para substituir Mano Menezes, demitido no último sábado após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão.

Na sexta-feira, Renato Gaúcho participou de uma coletiva de apresentação na sala de imprensa do CT Carlos Castilho e prometeu aos torcedores tricolores um time com 'alegria e coragem'. "O Fluminense, pelo menos enquanto eu estiver aqui, vai jogar como time grande. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar sempre para dentro, para vencer. Lógico, trabalhando sempre para ter nossos cuidados defensivos."

O torcedor pode matar a saudade de um dos grandes ídolos recentes do clube. Afastado em janeiro por conta de uma miocardite, Ganso tem chance de estar à disposição da comissão técnica no banco de reservas. O meia foi liberado aos treinos no final de fevereiro e passou por um processo de recondicionamento físico. Ele ainda deve demorar para voltar ao time titular.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, com lesão muscular, e o meia Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, seguem fora, bem como os atacantes Riquelme Felipe e Isaque.

De outro lado, o Red Bull Bragantino também busca sua primeira vitória, após estrear com empate por 2 a 2 diante do Ceará. A tendência é que o técnico Fernando Seabra siga com o mesmo time que iniciou jogando contra o Ceará.

Seabra planeja montar uma equipe ofensiva e espera uma postura diferente da apresentada na estreia. "Vamos fazer os ajustes necessários. Cada jogo tem suas peculiaridades, mas espero uma postura mais agressiva desde o início, compatível com a identidade que queremos construir."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Jhon Arias, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Vinicininho, Eduardo Sasha e Nacho Laquintana. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).