Fluminense x RB Bragantino: onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

O Fluminense recebe o Bragantino neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre terá transmissão pela Rede Globo (TV Aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor viveu uma semana intensa. A derrota de 2 a 0 para o Fortaleza, na estreia no Brasileirão, gerou a demissão do técnico Mano Menezes. Mas, na terça-feira, o clima ficou melhor após triunfo por 1 a 0 sobre o Once Caldas, na Colômbia, pela estreia na Sul-Americana.

Já o Massa Bruta busca o primeiro triunfo na competição, após estrear com empate por 2 a 2 com o Ceará, diante de seus torcedores, no interior paulista.

O duelo vai marcar a estreia do técnico Renato Gaúcho, anunciado como substituto de Mano Menezes no Fluminense. Os jogadores acreditam que a vitória no meio de semana ameniza um pouco a situação.

Domingo tem a primeira em casa no @Brasileirao! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/zBgKlYXTSX ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 4, 2025

"Se a gente não tivesse conseguido vencer, chegaríamos com uma grande pressão para este jogo em casa. Mesmo sabendo que sempre estaremos pressionados por jogarmos com uma grande camisa, os resultados positivos nos ajudam", disse o zagueiro Thiago Silva.

Com o novo treinador fica complicado imaginar o time que vai a campo, mas ele deve manter a base do duelo com o Carabobo.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra aposta na semana livre de preparação.

"Cada jogo tem a sua peculiaridade e características que geram dificuldades. A semana de preparação é importante porque o Fluminense é um rival que vai exigir muito de todos nós", falou o treinador.

Apesar de não antecipar a escalação que pretende mandar a campo diante do Fluminense, Fernando Seabra deve manter a base que estreou no Campeonato Brasileiro. Mas pode fazer ajustes para melhorar o desempenho ofensivo do Bragantino.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X BRAGANTINO-SP

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 6 de abril de 2025 (Domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Lima e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

BRAGANTINO: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Jhon Jhon; Vinicinho, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa



Técnico: Fernando Seabra