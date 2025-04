Richard Ríos lidera quatro estatísticas defensivas do Palmeiras no ano

Na noite da última quinta-feira, o Palmeiras estreou com vitória na Libertadores ao derrotar o Sporting Cristal por 3 a 2, no Estádio Nacional do Peru. Autor do gol que decretou o triunfo da equipe paulista, Richard Ríos vem se consolidando como peça fundamental e lidera diversas estatísticas dentre todos os atletas do elenco alviverde em 2025.

Aos 24 anos, Ríos registra três gols em 16 partidas disputadas na atual temporada, das quais foi titular em 13. De acordo com dados do Sofascore, o meio-campista realizou 40 finalizações, número que o torna o segundo jogador com mais tentativas, e possui um aproveitamento de 72% em bolas longas, liderando esse quesito na equipe.

Além deste, o colombiano também lidera outras quatro estatísticas no grupo de jogadores do Verdão ao contabilizar 76 bolas recuperadas, 110 duelos ganhos, 42 desarmes e 22 interceptações.

Richard Ríos pelo @Palmeiras em 2025:



⚔️ 16 jogos (13 titular)

⚽ 3 gols (3 abriram vantagem!)

👟 40 finalizações (2º do time)

↗️ 72% acerto no passe longo (1º do time!)

🦾 76 bolas recuperadas (1º do time!)

💪 110 duelos ganhos (1º do time!)

🆚 42 desarmes (1º do time!)

⤴️ 22… pic.twitter.com/AYGDoGg0gA -- Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 4, 2025

Com esse desempenho, Ríos se consolida como peça-chave no esquema tático do técnico Abel Ferreira. Contratado em 2023 junto ao Guarani, o atleta rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro e tem se destacado tanto ofensiva quanto defensivamente.

Na partida contra o Sporting Cristal, além de Ríos, Estêvão e Piquerez também balançaram as redes para o Palmeiras. Com esse resultado, o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo G, com três pontos, atrás do Cerro Porteño, que venceu o Bolívar por 4 a 2.

O Alviverde volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. As duas equipes empataram na primeira rodada e têm um ponto somado.