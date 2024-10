Haaland faz 'gol de caratê', e City atropela Sparta Praga na Champions

Com direito a gol relâmpago e "golpe de caratê" do artilheiro Haaland, o Manchester City fez bonito atuando no Etihad Stadium e goleou o Sparta Praga por 5 a 0, em duelo válido pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League e ocorrido na tarde desta quarta-feira (23).

Foden abriu os trabalhos ainda aos 2 minutos, enquanto o norueguês deu show na etapa final com dois gols. Stones, de cabeça, e Matheus Nunes, de pênalti, também balançaram as redes.

O resultado deixa o time de Pep Guardiola na 3ª posição da tabela com 7 pontos — os tchecos, por outro lado, estacionaram nos 4 pontos e seguem na parte inferior da classificação.

As equipes voltam a jogar pela Champions no início de novembro. O City encara o Sporting, fora de casa, na terça (5), enquanto o Sparta Praga recebe o Brest no dia seguinte.

Como foi o jogo

O City iniciou a partida de maneira avassaladora e abriu o placar aos 2 minutos. Após jogada trabalhada pelo meio, Foden recebeu de Akanji ainda fora da área, girou rápido e acertou um lindo chute cruzado: 1 a 0.

O gol obrigou o Sparta Praga a sair para o jogo — mesmo que em meio às constantes investidas dos comandados de Pep Guardiola. Em uma das tentativas, Haraslin completou cruzamento de Preciado com uma tentativa de bicicleta que parou longe da meta defendida por Ortega.

Vindahl se transformou no principal responsável por manter a diferença de apenas um gol até o intervalo. O goleiro do clube tcheco bloqueou finalizações de Savinho, Bernardo Silva e, principalmente, Haaland, que ficou no quase em ao menos duas boas oportunidades.

Um gol anulado evitou um "déjà vu" no início do 2° tempo: aos 2 minutos, Aké aproveitou rebote após cobrança de escanteio de Bernardo Silva e balançou as redes, mas o lance foi invalidado pela arbitragem. O motivo? Mão na bola do atleta do City pouco antes da batida.

Haaland fez golaço no 2° tempo do duelo Imagem: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Haaland superou Vindahl e desencantou com um "gol de caratê". Cercado por marcadores dentro da área enquanto Savinho sambava diante de Rynes pela ponta direita, o norueguês completou o cruzamento do brasileiro esticando a perna esquerda, mesmo que sem ângulo, e batendo na bola com com a parte de fora do pé: 2 a 0.

O City não demorou muito para marcar outra vez e ampliou com Stones. O zagueiro, posicionado na área para um escanteio, viu a bola rodar antes de chegar nos pés de Matheus Nunes. O meio-campista cruzou na medida e "consagrou" o companheiro, que deixou o goleiro adversário estático: 3 a 0.

O quarto gol saiu dos pés de Haaland em contra-ataque letal dos ingleses que começou com Rico Lewis, passou por Foden e caiu em Matheus Nunes antes de chegar, de fato, ao camisa 9. Com faro de artilheiro em dia, o norueguês abriu espaço e deslocou Vindahl: 4 a 0.

Deu tempo de mais um antes do apito final. Pouco antes dos acréscimos, Matheus Nunes sofreu (e converteu) uma penalidade máxima e deu números finais ao duelo: 5 a 0.