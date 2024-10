Lucas retoma boa fase no São Paulo após queda em momento decisivo

A atuação na vitória contra o Vasco, por 3 a 0, pelo Brasileirão, no Brinco de Ouro, consolidou a retomada da boa fase de Lucas Moura no São Paulo. No momento decisivo da temporada, o meia-atacante teve uma queda.

Assim como o Tricolor, Lucas teve atuações abaixo, especialmente nas quartas de finais da Copa do Brasil e da Libertadores. As eliminações e um provável 2024 sem título de expressão foram os resultados deste ciclo negativo.

Na derrota na ida, por 1 a 0, no Morumbis, Lucas cabeceou para fora dentro da pequena área e fez com o que Atlético-MG precisasse de um empate sem gols, na Arena MRV, para avançar à semifinal. Já na volta contra o Botafogo, também na casa são-paulina, o meia-atacante falhou na cobrança de pênalti durante o tempo normal e o Botafogo avançou de fase nas penalidades.

Desde então, a Cria de Cotia retomou a boa forma e foi decisivo nas vitórias contra Corinthians e Vasco. O revés para o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal, foi a exceção.

No Majestoso, Lucas anotou um gol no triunfo por 3 a 1, no Mané Garrincha. Já contra o Gigante da Colina, ele marcou dois dos três gols do São Paulo.

Ao todo, o meia-atacante soma 40 jogos, 12 gols e oito assistências. Em seu próximo compromisso, o Tricolor enfrenta o Criciúma, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 22h (de Brasília) do próximo sábado, no Heriberto Hulse.