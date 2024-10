Novorizontino perde do Mirassol e desperdiça chance de tirar o Santos da ponta da Série B

O Novorizontino perdeu a chance de tirar o Santos da liderança da Série B. Sob forte chuva, neste sábado, a equipe foi superada pelo Mirassol, por 1 a 0, no Campos Maia.

Na segunda posição, o time de Eduardo Batista está com 54 pontos, dois a menos do que o Peixe. Já os mandantes figuram em quarto lugar, com 53.

Agora, o Novorizontino volta a campo pela Série para pegar o Avaí, nessa terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Jorjão. Na mesma data, o Mirassol duela frente ao CRB, às 19h, no Estádio Rei Pelé.

Em outro jogo do mesmo horário, o Ceará ganhou do Ituano, por 2 a 1, no Novelli Júnior. Com 32 pontos, o Galo de Itu está em penúltimo lugar, enquanto o Vozão ocupa a quinta colocação, com 51.

O jogo

Logo no começo da partida, o Mirassol obrigou Jordi a fazer duas defesas importantes: a primeira em cabeçada à queima-roupa em cobrança de escanteio e depois em bomba de Zeca de fora da área.

Pouco depois, os mandantes abriram o placar com Dellatorre, mas o impedimento do atacante foi assinalado. Antes do intervalo foi a vez de Gabriel parar no goleiro do Novorizontino.

No segundo tempo, o Mirassol seguiu em cima e ficou perto de marcar, quando o cruzamento de Dellatorre foi em direção ao gol, porém, sem surpreender Jordi. Na sequência, Neto Pessoa pegou a sobra e emendou no travessão na primeira oportunidade clara dos visitantes.

Com a forte chuva, os times passaram a ter mais dificuldades para levar perigo. Isso, contudo, não impediu os donos da casa de abrirem o placar, aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, Alex Silva subiu, testou firme e contou com o desvio na trave para fazer 1 a o.

Em busca do empate, Rafael Donato cabecou, mas Muralha se esticou e impediu o tento. Com isso, o Mirassol garantiu o triunfo fundamental.