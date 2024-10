Bournemouth x Arsenal: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Inglês

O Bournemouth recebe o Arsenal neste sábado (19), às 13h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Duelo acontece no Vitality Stadium.

Confronto será transmitido pelo streaming Disney+. O Placar UOL acompanha os lances do jogo em tempo real.

Dono da casa no confronto, o Bournemouth soma apenas oito pontos em sete jogos. Uma vitória contra o Arsenal pode levar o time de 13º a nono colocado do torneio, a depender de outros resultados. Equipe tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas na Premier League.

Visitante, o Arsenal busca a liderança da competição, e pode chegar a ela contra o Bournemouth. Em caso de placar positivo sobre os adversários, os Gunners irão a 20 pontos. Caso Liverpool e Manchester City apenas empatem ou sejam derrotados, a equipe comandada por Mikel Arteta será líder provisória do torneio. Arsenal e City são os únicos 100% no Campeonato Inglês, com cinco vitórias e dois empates.

Bournemouth x Arsenal -- Oitava rodada do Campeonato Inglês

Data e hora: 19 de outubro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium - Bournemouth, Reino Unido

Onde assistir: Disney+ (streaming)