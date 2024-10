Thiago Heleno vê "momento muito complicado" do Athletico-PR após derrota para o Corinthians

Na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR foi goleado por 5 a 2 pelo Corinthians, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Heleno, ídolo e capitão do Furacão, lamentou a derrota e analisou o momento vivido pela equipe do Paraná.

"Momento muito complicado, segundo tempo muito abaixo da nossa equipe, voltamos com um 2 a 2. Teve a qualidade do jogador deles (Memphis) em uma falta, que fez diferença e nos prejudicou bastante, estávamos bem no jogo. Voltamos abaixo", começou o jogador do Athletico-PR.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 16ª posição do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Já o Athletico-PR caiu para a 17ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.

"A gente está em uma situação muito complicada, mas temos que trabalhar, ter fé, e cada um dar seu máximo para revertemos a situação e deixar o Athletico-PR onde ele deve ficar", continuou o capitão Thiago Heleno.

"Não adiante jogar bem e acabar perdendo, temos que prezar muito pela vitória. A gente não pode tomar bastante gols como tomamos hoje. Temos que ter esperança, trabalhar bastante, temos outro jogo fora de casa e pegamos uma sequência de cinco jogos muito forte. Lamentar pela derrota, mas voltar para casa e trabalhar", finalizou.

O Corinthians começou a partida com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick. Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

O Athletico-PR tem como próximo adversário o Fluminense no próximo dia 22 (terça-feira), no Maracanã. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.