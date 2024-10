Convocados do Palmeiras voltam de seleções e são esperados no treino desta quinta-feira

O Palmeiras irá ganhar reforços para a reta final de preparação para o duelo contra o Juventude. Os três convocados, Weverton, Gustavo Gómez e Richard Ríos, voltam de suas respectivas seleções e são esperados nos próximos treinos.

O goleiro Weverton estava em Brasília, onde a Seleção Brasileira goleou o Peru, por 4 a 0. Ele, porém, ganhou folga e se reapresenta nesta quinta.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Richard Ríos vivem cenários semelhantes. Ambos entraram em campo na última terça, por Paraguai e Colômbia, respectivamente, e desembarcaram no Brasil nesta quarta. Eles também se juntam ao elenco nesta quinta-feira.

Weverton, aliás, chega descansado da data Fifa. Ele não entrou em campo um minuto sequer nos triunfos da Seleção sobre Chile e Peru.

Já Gómez e Ríos não podem dizer o mesmo. O paraguaio foi titular a atuou durante 90 minutos das duas partidas do seu país nesta data Fifa. Por sua vez, o colombiano também foi titular nos dois jogos, mas foi substituído no primeiro deles.

Com o retorno do trio, o Palmeiras terá apenas três ausência neste período de treinos: os lesionados Piquerez, Bruno Rodriguez e Mauricio. Além deles, Gabriel Menino, suspenso, está fora do jogo contra o Juventude.

O time comandado por Abel Ferreira segue em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Alviverde aparece no segundo lugar da tabela, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.

De olho na ponta do torneio, o Palmeiras encara o Juventude neste domingo, no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).