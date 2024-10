Skate mira Paralimpíadas a partir de 2032: 'Trabalhando muito pesado'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Sucesso desde que ingressou nos Jogos Olímpicos, o skate agora mantém diálogo com o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) para ingressar também com o paraskate nas Paralimpíadas de 2032, em Brisbane, na Austrália.

O que aconteceu

Presidente da Associação Brasileira de Paraskate (ABPSK), Vini Sardi é quem tem liderado as conversas. Ele — que também é atleta — esteve nas Olimpíadas de Paris para divulgar a modalidade e explicou que não há mais tempo hábil para os Jogos de Los Angeles, em 2028.

Estamos trabalhando muito pesado, principalmente junto com o STU, que tem o paraskate em todas as etapas, mas infelizmente nossa previsão de introdução nas Paralimpíadas não é em Los Angeles porque não tem mais tempo. Provavelmente, teremos alguma apresentação lá, mas nossa previsão é na Austrália, em 2032.

Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK (Associação Brasileira de Paraskate)

A apresentação extraoficial em Los Angeles está sendo costurada. Para Vini Sardi, será uma oportunidade de dar visibilidade à causa do paraskate.

"Temos vários amigos americanos articulando isso, de rolar uma apresentação na Califórnia, que é o berço do skate, o que tem tudo a ver com o paraskate. Vai ser um pontapé inicial para o paraskate nos Jogos Paralímpicos", disse Vini Sardi ao UOL, destacando que a modalidade tem potencial para trazer muitas medalhas ao Brasil:

Tenho certeza que o Brasil está muito na frente no paraskate em questão de caderno técnico, questões técnicas... Queremos exportar isso a outros países para facilitar esse processo e, de fato, introduzir o paraskate nos Jogos Paralímpicos para trazer medalhas ao Brasil, pois somos uma potência no paraskate.

Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK

Atleta do Corinthians, Sardi faz apelo aos outros clubes

Paraskatista Vini Sardi com escudo do Corinthians em seu skate: ele é atleta do clube Imagem: Bruno Braz / UOL

Vini Sardi é atleta do Corinthians. O clube possui uma equipe de skatistas e paraskatistas e inaugurou em 2019 uma pista de skate park com 530 m², contendo um bowl e uma área de street com obstáculos e transições.

No skate de Sardi há um escudo do Corinthians. Ele fez um apelo para que outros clubes tradicionais também apoiem a modalidade.

Eu acho legal a iniciativa dos clubes começarem a investir também no skate. O Corinthians sai na frente, tem uma pista lá dentro do clube, é muito legal. Os clubes não são só de futebol, são esportivos, então tem tudo a ver investir em uma nova modalidade.

Vini Sardi, atleta e presidente da ABPSK

O paraskate será uma das atrações do STU Pro Tour Rio, evento que acontece desta quinta (17) até domingo (20) na Praça Duó, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio, nas modalidades park e street.