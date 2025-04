Danilo é relacionado para Flamengo x Grêmio após quase dois meses fora

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Danilo voltou a ser relacionado pelo Flamengo após 50 dias fora. Ele viaja na tarde de hoje para Porto Alegre (RS) com a delegação que enfrenta o Grêmio amanhã, na Arena do Grêmio, às 17h30.

O que aconteceu

Danilo está recuperado de uma lesão na coxa direita. Sua última partida havia sido ainda no Campeonato Carioca, na goleada por 5 a 0 sobre o Maricá, no dia 22 de fevereiro.

A contusão o fez ser cortado da seleção brasileira. O jogador tinha sido convocado para os jogos contra Colômbia e Argentina, pela Eliminatórias da Copa do Mundo.

Danilo estava se recuperando bem, mas voltou a sentir a lesão, o que retardou sua volta. Na última sexta-feira ele participou de uma ação no Ninho do Urubu para divulgar o novo programa do sócio-torcedor e, ao vestir a camisa rubro-negra, desabafou: "que saudade de vestir essa camisa".

Apesar de estar relacionado, Danilo iniciará a partida no banco de reservas. A provável dupla titular será Léo Ortiz e Léo Pereira.

O experiente defensor soma cinco partidas pelo Flamengo até aqui, sendo quatro delas como titular.

Confira a lista de relacionados do Flamengo