Com dois de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vira sobre Al-Riyadh pelo Campeonato Saudita

Neste sábado, o Al-Nassr contou com dois gols de Cristiano Ronaldo e venceu o Al-Riyadh de virada por 2 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. O único gol dos visitantes no Al-Awwal Park saiu dos pés de Faiz Selemani.

O astro da seleção Portuguesa segue em busca de seu gol de número mil. Agora, com mais duas bolas na rede, Cristiano Ronaldo chegou ao seu 933º tento de sua carreira e ajudou o Al-Nassr a emendar a sua terceira vitória consecutiva no torneio nacional.

Diante da vitória, o Al-Nassr, terceiro colocado, acumula 57 pontos e encostou no vice-líder Al-Hilal, que tem 58 unidades. O líder do Saudita é o Al-Ittihad, com 65 pontos. Por sua vez, o Al-Riyadh, que não vence há três rodadas é o nono, com 34.

Pela 28ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr visita o Al-Qadsiah, às 15h (de Brasília), da próxima sexta-feira (18). Já o Al-Riyadh, na quinta-feira (17), enfrenta o Al-Ettifaq, às 12h40, também longe de seus domínios.

O Al-Riyadh inaugurou o marcador nos acréscimos do primeiro tempo no Al-Awwal Park. De fora da área, Al Khaibari finalizou e o goleiro brasileiro Bento espalmou. No rebote, Selemani não desperdiçou a chance empurrou para o fundo das redes.

A reação do Al-Nassr começou aos dez minutos da etapa complementar. Pela esquerda da grande área, Sadio Mané cruzou e Cristiano Ronado, livre de marcação, apareceu para completar para o gol.

Aos 18 minutos, novamente com o português, o Al-Nassr virou a partida. Após a defesa do Al-Riyadh afastar mal um cruzamento, Cristiano Ronaldou, na entrada da área, acertou um foguete de primeira, com a perna direita, no ângulo esquerdo. Antes de entrar e estufar o barbante, a bola beijou o travessão.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, o Al-Riyadh teve um de seus jogadores expulso. Ahmad Asiri recebeu o cartão vermelho após cometer dura falta em Jhon Durán.