Internacional renova contrato de Roger Machado até 2026

O

Comandante da maior série sem derrotas da história do Inter nos pontos corridos e invicto em jogos oficiais na atual temporada, Roger Machado fica no Clube do Povo até dezembro de 2026!

Seguimos por mais!

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 12, 2025