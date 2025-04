Equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras superam o Ecus na estreia do Campeonato Paulista

Os times sub-15 e sub-17 do Palmeiras bateram o Ecus, pela estreia na primeira fase do Campeonato Paulista, neste sábado, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. A equipe sub-15 venceu por 3 a 0 com gols de Caio Matheus e Luis Gustavo (2) para garantir os três pontos, enquanto o sub-17 bateu o adversário por 1 a 0, com Juan Francisco indo às redes.

Os times de ambas as categorias estão no grupo 12 do Estadual, completado com as equipes de Atlético Mogi, Ecus, Flamengo-SP, União Mogi e União Suzano.

Com 12 títulos da competição, o sub-15 luta pelo seu sexto título consecutivo, enquanto o sub-17 busca voltar a ser campeão após três anos. A categoria acumula 14 taças do torneio.

Nesta fase, 84 clubes são divididos em 14 grupos de seis times cada. As equipes se enfrentam dentro de suas chaves em formato de turno e returno, as três mais bem colocadas avançam para a próxima fase.

Os times palestrinos voltam a campo no próximo sábado, contra o Atlético Mogi, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. A bola rola para o sub-15 a partir das 09h (de Brasília), enquanto o confronto do sub-17 começa às 11h.