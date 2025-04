Arsenal empata com o Brentford antes de "decisão" contra o Real Madrid pela Champions

Com time misto, o Arsenal empatou com o Brentford em 1 a 1, em casa, neste sábado. O duelo, que aconteceu no Emirates Stadium, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, contou com os gols de Partey, para os mandantes, e Wissa, para os visitantes.

O resultado manteve os Gunners na vice-liderança do torneio, com 63 pontos, dez a menos que o líder Liverpool. Com 42 pontos, os visitantes ocupam a 11ª posição na tabela.

O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Real Madrid no Santiago Bernabéu, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Londres entrará em campo às 16h (de Brasília) buscando defender sua significante vantagem de três gols para avançar de fase.

Já o Brentford encara o Brighton no Gtech Community Stadium, às 11h (de Brasília), no próximo sábado, pela 33ª rodada do Inglês.

Os gols do jogo

Aos 16 minutos do segundo tempo, Rice disparou pelo meio do campo em contra-ataque dos Gunners. Na frente da área, rolou para Partey que, pela direita, recebeu e finalizou com força para inaugurar o placar.

Com 29 minutos da etapa complementar, Wissa recebeu um toque de cabeça do zagueiro Collins, após bate-rebate na área. De costas para o gol, o atacante deixou a bola pingar e se virou com um voleio para estufar as redes e empatar a partida.

Confira outros resultados da Premier League neste sábado:

Manchester City 5 x 2 Crystal Palace

Brighton 2 x 2 Leicester

Nottingham 0 x 1 Everton

Southampton 0 x 3 Aston Villa