Em jogo eletrizante, Bayern empata com Borussia Dortmund pelo Alemão

O Bayern de Munique empatou em 2 a 2 com o Borussia Dortmund neste sábado, na Allianz Arena, em um clássico eletrizante pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Maximilian Beier e Anton marcaram os gols do Dortmund. Raphael Guerreiro e Serge Gnabry balançaram as redes para os donos da casa.

Com o resultado, o líder Bayern de Munique foi a 69 pontos, ficando a seis do vice-líder Bayer Leverkusen restando cinco rodadas para o fim do campeonato. O Borussia Dortmund, por sua vez, soma 42 tentos, ocupando a oitava colocação, mas ainda sonha em se classificar para uma competição europeia.

O jogo

Bayern de Munique e Borussia Dortmund chegaram para esse clássico precisando dar uma resposta às suas torcidas após serem derrotados na ida das quartas de final da Champions League, no meio de semana. Enquanto os bávaros amargaram o revés para a Inter de Milão, por 2 a 1, em plena Allianz Arena, os aurinegros foram goleados por 4 a 0 pelo Barcelona na Espanha.

O Bayern de Munique teve algumas chances para abrir o placar no primeiro tempo, mas a defesa do Borussia Dortmund conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa até o intervalo de jogo.

Na etapa complementar, o Borussia Dortmund voltou a campo disposto a botar água no chopp dos torcedores bávaros e logo aos três minutos foi exatamente isso que aconteceu. Em jogada de contra-ataque, Maximilian Beier recebeu cruzamento no segundo pau e cabeceou à queima-roupa, sem chances para o jovem goleiro Jonas Urbig.

Mais tarde, porém, o Bayern respondeu. Aos 20 minutos, Gnabry fez excelente jogada individual pela esquerda, acionando Thomas Muller, que apenas ajeitou de primeira para Raphael Guerreiro chegar batendo, no cantinho, e estufar as redes, empatando o jogo na Allianz Arena.

Embalado pelo empate, o Bayern de Munique conseguiu a virada pouco depois, aos 24 minutos. Gnabry recebeu pela esquerda e saiu em velocidade, passando por três marcadores, invadindo a área e finalizando com maestria para colocar os donos da casa à frente no placar.

Mas, quando todos pensavam que o Dortmund estava abatido, Waldemar Anton apareceu para incendiar o clássico novamente. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área e Guirassy conseguiu finalizar para o gol, exigindo grande defesa no reflexo de Jonas Urbig. No rebote, porém, Anton completou de primeira para o fundo das redes, garantindo o empate em 2 a 2 na Baviera.