Sporting vence Santa Clara e torce por derrota do Benfica por liderança no Português

O Sporting venceu o Santa Clara por 1 a 0 neste sábado, no estádio de São Miguel, nos Açores, pela 29ª rodada do Campeonato Português. O gol dos Leões foi marcado pelo moçambicano Geny.

Com o resultado, o Sporting assumiu provisoriamente a liderança da competição, indo a 69 pontos, e agora terá de torcer por uma derrota do Benfica, (68) que entra em campo neste domingo, contra o Arouca, no Estádio da Luz, em Lisboa, para permanecer na primeira colocação ao fim da rodada.

O jogo

O Sporting foi capaz de abrir o placar somente no segundo tempo. Aos cinco minutos, Geny recebeu belo passe em profundidade de Trincão e, dentro da área, bateu cruzado, no cantinho, sem chances para o goleiro Gabriel Batista, formado nas categorias de base do Flamengo.

Aos 23 minutos, o Sporting até ampliou com Diomande, completando para o fundo das redes a cobrança de falta que cruzou a área, porém, após revisão do VAR, o árbitro anulou o lance por impedimento do zagueiro.

Na reta final de partida, bastou aos Leões administrar a magra vantagem construída no jogo para confirmarem os três preciosos pontos e se manterem firmes na briga pelo título português.

Veja outros resultados deste sábado de Campeonato Português:

Boavista 0 x 1 Nacional

Famalicão 3 x 0 Estoril