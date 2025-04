Com Soteldo, Santos fecha preparação para pegar o Fluminense; veja provável escalação

Neste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos finalizou os treinamentos para o confronto diante do Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Soteldo, que permaneceu na academia nos últimos dias, treinou normalmente com o grupo e é opção para Pedro Caixinha no duelo.

Em alguns dias desta semana, o venezuelano ficou na parte interna do CT na Baixada Santista, além de não participar do jogo-treino contra o Água Santa na última quinta-feira. No entanto, após etapas de fortalecimento muscular, o camisa 7 do Santos voltou a treinar com o elenco e deve pintar no embate contra o Tricolor das Laranjeiras.

Soteldo, porém, não deve ser titular. Assim como Neymar, que se recuperou de um edema na coxa esquerda e inicia a partida contra o Fluminense no banco de reservas do Maracanã. O camisa 10 mira sua reestreia no Campeonato Brasileiro e desfalcou o Peixe nos últimos quatro compromissos.

Outro confirmado para o jogo contra o Flu é o zagueiro Zé Ivaldo. O defensor, que sofreu um edema na coxa direita no duelo diante do Bahia, irá a campo pelo Santos mesmo com dores.

Nesta manhã, o elenco do Santos iniciou as atividades com o treino físico na parte interna do CT Rei Pelé. Após isso, o treinador Pedro Caixinha comandou um treinamento com enfoque na parte tática, além de bolas paradas. Os zagueiros Luan Peres e Luisão, o atacante Deivid Washington, o lateral esquerdo Kevyson e o volante Tomás Rincón poupados no treino da última sexta por terem atuado mais tempo no jogo-treino com o Água Santa, participaram dos trabalhos normalmente.

Zé Rafael, que passou por uma cirurgia na coluna, treinou com bola neste sábado, afastado do restante do grupo. A tendência é de que o meio campista ex-Palmeiras se junte aos demais jogadores a partir de maio.

O duelo contra o Tricolor Carioca está marcado para este domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 19h30 (de Brasília). O Santos busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Alvinegro Praiano vem de empate contra o Bahia em 2 a 2. Na primeira partida desta edição do torneio nacional, o Peixe foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, de virada, no Estádio São Januário.