Santos entra na 32ª rodada da Série B com 93,7% de chance de retornar à elite do Brasileirão

O Santos está cada vez mais próximo de voltar para a elite do futebol brasileiro. O Peixe tem 93,7% de chance de garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, segundo dados do grupo do Departamento de Matemática da UFMG.

O Alvinegro Praiano lidera a Série B, com 56 pontos, dois a mais que o Novorizontino, que aparece em segundo, e sete a mais que o Vila Nova, primeira equipe fora do G4.

Em 31 partidas, o time do técnico Fábio Carille soma 16 vitórias, oito empates e sete derrotas, além de 46 gols marcados e 25 sofridos. Ou seja, um aproveitamento de 60,2%.

Apesar de estar na liderança, o Santos tem menos chances de ser campeão do que o Sport, atual terceiro colocado. Os paulistas têm 35,7% de probabilidade, contra 38,5% dos pernambucanos, que possuem um jogo a menos.

O Leão vai pagar esse jogo atrasado nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Operário-PR, em casa, pela 16ª rodada. Se vencer, o time rubro-negro também vai aos 56 pontos, mas, para assumir a liderança, precisa tirar um saldo de nove gols de diferença.

O Santos também entra em campo nesta quarta-feira, às 20 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá (SC), pela 32ª rodada da Série B. Ou seja, os rivais só ficarão com o mesmo números de jogos no domingo, quando o Sport recebe o Botafogo-SP, pela 32ª rodada.

"Temos certeza que vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que falta pouco para alcançarmos o nosso objetivo, mas temos que manter a cabeça boa, sem nos precipitar. Que possamos estar bem concentrados para desempenhar um bom futebol e manter a liderança", disse o atacante Willian Bigode.