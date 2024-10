Globo dá spoiler para fãs ao sinalizar volta da Fórmula 1 em 2025: 'Será?'

A Fórmula 1 está cada vez mais perto de voltar à TV Globo. A emissora deu sinalizou (com direito a spoiler), em evento corporativo na noite desta quarta-feira (16), que vai transmitir o principal evento automobilístico do mundo a partir de 2025.

Veja detalhes

A Globo não oficializou o retorno da F1, mas brincou com a expectativa dos fãs com uma mensagem "Será?" estampada em um telão. Simultaneamente, um carro de corrida virtual personalizado aterrissou no palco.

A sinalização é quase que uma "volta para casa": a empresa carioca exibiu as corridas durante quatro décadas seguidas, entre 1981 e 2020, e praticamente tornou-se símbolo da categoria no Brasil.

A F1 estava no escopo da Band nas últimas quatro temporadas. A empresa contratou nomes pesados para conquistar o telespectador, como o narrador Sérgio Maurício, o comentarista Reginaldo Leme e a repórter Mariana Becker

A parceria do canal paulista com a Liberty Media, dona dos direitos de transmissão do evento, acabou em setembro — as últimas provas da atual temporada ainda serão de responsabilidade da Band, que também usa o Bandsports para cobrir os GPs.