André Silva e Alan Franco discutem e precisam ser separados após empate do São Paulo contra o Botafogo

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visitou o Botafogo no Nilton Santos, empatou em 2 a 2 e segue sem vencer na competição. Após o fim da partida, André Silva e Alan Franco, ambos do Tricolor, discutiram e precisaram ser separados.

O imbróglio começou quando Luciano foi visto reclamando com o zagueiro Alan Franco. Em seguida, André Silva, que substituiu o lesionado Calleri e marcou o segundo gol do time visitante, interveio na discussão e protagonizou uma troca de xingamentos com o defensor.

Na sequência, os dois atletas se encararam e foram separados por jogadores das duas equipes.

Com o resultado, o São Paulo chegou ao quarto empate seguido (Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo) e ainda não triunfou no Brasileirão. Agora com quatro pontos, o Tricolor se encontra na 14ª posição da tabela.

Em busca de uma reação, o São Paulo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Santos, no Morumbi. Ao mesmo tempo, o Botafogo visita o Atlético-MG, no Mineirão.