Palmeiras tira invencibilidade do Inter no ano e seca Flamengo para manter ponta do Brasileiro

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Internacional, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que colocou fim à invencibilidade da equipe gaúcha na temporada. Facundo Torres anotou o único gol do Verdão no jogo que aconteceu no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com este resultado, o Verdão chegou a sua quinta vitória consecutiva na temporada e assumiu a liderança do Brasileirão, com dez pontos conquistados. Assim, o Alviverde seca o Flamengo, que enfrenta o Juventude, para se manter na ponta. O Internacional, por sua vez, desce para a nona colocação, com cinco pontos.

Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana para disputa da quinta rodada do Brasileirão. O Internacional se prepara para o clássico contra o Grêmio, que acontece no sábado, às 21 horas (de Brasília). Enquanto o Palmeiras duela com o Fortaleza, no domingo, a partir das 18h30, na Arena Castelão.

O jogo

O começo do jogo foi de cautela para ambos os lado, com o Internacional tendo mais a posse de bola, mas sem levar perigo à meta do Palmeiras. O Verdão teve chegada interessante aos sete minutos. Estêvão acionou Vitor Roque, que invadiu a área e bateu cruzado pela direita. Anthoni fez a defesa tranquila. Aos 12, Bernabei arriscou de longe, para fora.

Aos 21 minutos, Vitor Roque recebeu de Facundo torres, foi até o fundo e tocou para trás para Piquerez, que finalizou cruzado. Anthoni parecia que ia ficar com a bola, mas mandou para escanteio. Na sequência, a bola sobrou na área para Giay, que soltou a pancada e carimbou a defesa do Internacional. Pouco depois Giay, novamente, aproveitou o erro na saída de bola do Inter, levantou a bola na área, mas Anthoni chegou antes de Vitor Roque e fez a defesa.

O Internacional praticamente não finalizou ao gol. O time da casa até conseguia chega à área palmeirense, mas parou nos cortes da defesa. Nos acréscimos, Facundo Torres bateu rasteiro de fora da área pelo lado de fora do gol do Colorado.

Logo no início da segunda etapa, o Internacional quase abriu o placar logo após a saída da bola. Valencia recebeu o cruzamento, livre da área, mas acabou finalizando para fora. Pouco depois, aos quatro, o Colorado teve chance em bola parada, mas Alan Patrick mandou em cima da barreira. Até os 18, quando abriu o placar, o Palmeiras ainda não havia levado perigo à meta do Inter no segundo tempo.

Gustavo Gómez lançou para Richard Ríos na direita. O colombiano venceu a disputa com Bernabei e cruzou na área, encontrando Facundo Torres, livre. O uruguaio bateu no canto e estufou a rede para colocar o Verdão na frente. Aos 23, o Alviverde quase fez o segundo. Vitor Roque saiu em contra-ataque, acionou Estêvão, que ajeitou a bola e mandou próximo à trave, com desvio.

Aos 28, o Internacional quase empatou. Alan Patrick cobrou falta na área, Valencia desviou de cabeça e a bola explodiu em Weverton. Após sobra na área, a defesa palmeirense afastou. Nos acréscimos, Weverton salvou o Verdão do empate. Bernabei bateu de longe, sobrou com Valencia, que desviou e parou no goleiro. Aos 50, Emi Martínez conseguiu bom enfiada para Paulinho, que saiu na cara do gol, mas foi desarmado por Anthoni. Allan fez no rebote, mas o gol foi anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL 0 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Data: 16 de abril de 2025 (quarta-feira)



Hora: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Felipe Alan Costa de Oliveira



VAR: Caio Max Augusto Vieira



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Gustavo Gómez (Palmeiras)



Gol: Facundo Torres, aos 18 minutos do 2°T (Palmeiras)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre (Diego Rosa), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Romero), Bruno Henrique (Ronaldo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Alan Patrick; Vitinho (Borré) e Valencia.



Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Bruno Fuchs), Estêvão (Mauricio) e Vitor Roque (Paulinho).



Técnico: Abel Ferreira