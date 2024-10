'Dorival só botou Endrick na roubada na seleção', critica Casagrande

O colunista Walter Casagrande afirmou no UOL News Esporte desta quarta (16) que Dorival Jr. ainda não deu o espaço na seleção brasileira que Endrick merece. Para Casão, o atacante deveria ter sido titular na Copa América e agora está atrás de Igor Jesus na briga pela camisa 9.

'Dorival só botou Endrick na roubada': "Vamos ser justos, na Copa América, ele tinha que ser titular. Ele jogou contra a Inglaterra e fez gol, jogou contra a Espanha e fez gol, jogou contra o México e fez gol. Na Copa América, ele deveria, por justiça, por merecimento, começar sendo titular da seleção brasileira e não foi. O Dorival tem muita responsabilidade nisso, porque ele só deu chance pro Endrick na roubada. O Endrick jogou contra o Uruguai e contra o Paraguai depois um péssimo jogo aqui no Brasil contra o Equador, aí ele foi titular lá contra o Paraguai, num péssimo jogo do Brasil, que perdeu".

'O espaço que Endrick mereceu não foi dado': "O Endrick não é que ele perdeu espaço, o espaço que ele mereceu não foi dado. O espaço que ele merecia foi na Copa América, que por justiça ele deveria sair jogando na estreia contra a Costa Rica, que foi 0 a 0, ele deveria ter sido titular da seleção brasileira e não foi. Agora, o Igor Jesus chegou, jogou bem as duas partidas e o Endrick vai continuar sendo convocado. Mas se ele não teve chance na hora que estava merecendo de verdade, agora ele vai ter menos ainda".

