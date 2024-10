Clubes e CBF se reúnem na Conmebol sobre finais da Libertadores e Sula

Representantes dos clubes semifinalistas se reuniram nesta quarta (16) com as associações nacionais e com a Conmebol, na sede da entidade, com as finais da Libertadores e da Sul-Americana em pauta.

O que aconteceu

Foi uma reunião protocolar para debater detalhes operacionais das finais dos dois torneios continentais. Todos os times semifinalistas estiveram representados no encontro, assim como as confederações de seus países, como a CBF, e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Tanto a final da Sul-Americana quanto a da Libertadores será disputada no final de novembro — em dois sábados diferentes. A decisão da Sula ocorrerá no dia 23, e a da Libertadores no final de semana seguinte, no dia 30. Os palcos dos jogos serão, respectivamente, o La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, e o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Representantes na Conmebol com representantes das associações nacionais e dos semifinalistas da Libertadores e Sul-Americana Imagem: Divulgação/Conmebol

O Brasil tem quatro times brasileiros na disputa das semis: Corinthians e Cruzeiro, na Sula, e Atlético-MG e Botafogo, na Libertadores. Os outros clubes na disputa vêm da Argentina (River Plate, Racing e Lanús) e do Uruguai (Peñarol).

Atlético-MG x River e Botafogo x Penãrol são os duelos das semis da Libertadores. Os jogos de ida serão disputados nas próximas segunda (22) e terça (23), e os da volta nos mesmos dias na semana seguinte (29 e 30).

Já Corinthians x Racing e Cruzeiro x Lanús se enfrentam nas semis da Sul-Americana. Os jogos de ida serão disputados nas próximas terça (23) e quarta (24), e os da volta nos mesmos dias na semana seguinte (30 e 31).