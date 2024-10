Esquiva Falcão responde água com mão pesada e nocauteia Morramad no FMS 5

Esquiva Falcão devolveu a água na cara que tomou de Morramad Araújo na sexta (11) com maestria: ele não tomou conhecimento do rival, mostrou autoridade no ringue e venceu a luta de boxeadores profissionais do Fight Music Show 5 por nocaute técnico.

Foi a segunda vitória do medalhista olímpico no FMS: na 1ª edição do evento, o capixaba não deu chances para o ex-BBB Yuri Fernandes e nocauteou o rival.

Como foi a luta

Esquiva machucou no 1° round. O medalhista olímpico conectou um golpe atrás do outro diante de um desnorteado adversário, que virou "persona non grata" do público após as provocações feitas nos últimos dias.

Morramad seguiu apanhando e, por pouco, não viu a luta acabar na 2ª parte. Completamente acuado, o bicampeão nacional se ajoelhou três vezes e conseguiu respirar para não ser nocauteado antes da batida do sino.

O medalhista olímpico finalizou com categoria sua performance ao nocautear o adversário, que não foi capaz de voltar à disputa.

Veja o card completo do FMS 5