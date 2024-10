Ex-jogador, político mexicano é acusado de tentar estuprar irmã, diz jornal

O ex-atacante Cauahtémoc Blanco, atual deputado federal no México, foi denunciado por tentativo de estupro por sua meia-irmã. A informação é do jornal local El Financiero.

O que aconteceu

Blanco foi denunciado pela suposta vítima há uma semana. O caso está com a Procuradoria-Geral do estado de Morelos, mas ainda não foi

A meia-irmã trabalhava em um ministério durante o mandato do ex-jogador como governador de Morelos. Ele foi eleito para o cargo em 2018, e a parente assumiu posto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho no ano seguinte.

Ela acusou o ex-governador de 51 anos de a pressionar sexualmente e a ameaçar de demissão. Os atos teriam ocorridos dentro da residência oficial.

Blanco já foi denunciado por corrupção. Em 2021, ele foi acusado de suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro e malversação de recursos quando foi prefeito de Cuernavaca, capital de Morelos.

O ex-atacante é um dos maiores nomes do futebol mexicano. Jogou duas Copas do Mundo e foi carrasco do Brasil na final da Copa das Confederações de 1999. É o terceiro maior artilheiro da seleção mexicana, com 39 gols.