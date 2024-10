Piada ou desrespeito? Pizzaria provoca técnico do United em telão; entenda

Balançando no comando do Manchester United por recentes tropeços no início de temporada europeia, o técnico Erik Ten Hag virou alvo de piada de uma rede de pizzarias.

O que aconteceu

A Domino's estampou o rosto do técnico em um telão móvel na frente do Old Trafford. Um automóvel parou ao lado de uma das entradas do Old Trafford, estádio da equipe inglesa, para a execução da campanha.

A propaganda convida o público para empregos, mas exclui o técnico — Ten Hag não vence há cinco partidas no comando do United e viu a pressão aumentar nos últimos dias.

"Nós estamos contratando (você não, Erik)", mostrava o anúncio publicitário. A página oficial da rede de pizzarias publicou a foto em suas redes sociais.

"Você precisa das pessoas certas para trabalhos importantes", escreveu a Domino's no post com a foto do telão.

A provocação gerou uma série de críticas no Instagram da empresa. "Isto é baixo e desrespeitoso. Futebol à parte, vocês estão literalmente ridicularizando este homem fora do seu local de trabalho", publicou um torcedor. "Vale mesmo a pena manchar a sua reputação por este tipo de publicidade gratuita?", indagou outro.