Decepcionou? Palmeiras viu empate como resultado positivo, revela Hernan

Apesar de ver aumentar a distância para o líder Botafogo, o Palmeiras saiu satisfeito com o empate fora de casa contra o RB Bragantino, no Brasileirão. Quem conta é André Hernan, no De Primeira.

O resultado foi visto com naturalidade por comissão técnica e diretoria do Palmeiras, apurou Hernan. "É calculadora na mão, não há desespero", afirmou o colunista do UOL.

Esse empate, na análise entre os jogadores, a comissão técnica e até mesmo a diretoria, a presidente Leila, obviamente não foi aquela coisa de vamos estourar champanhe, mas ele foi muito mais visto pelo lado positivo do que pelo lado negativo. Primeiro, porque foi um jogo fora de casa. Ah, mas o Red Bull Bragantino está na parte de baixo da tabela e faz um campeonato decepcionante. É verdade, mas foi um jogo onde o Bragantino deu a vida contra o Palmeiras. Não foi um jogo que o Bragantino foi molezinha.

Então, o jogo foi difícil, fora de casa, não foi um jogo decepcionante no Allianz Parque que o Palmeiras jogou mal e perdeu pontos. A análise interna do Palmeiras desse empate é que pontuou e não descolou do líder Botafogo. Agora vai ter que ganhar pontos, torcer para o adversário empatar com o Botafogo, aquela coisa toda. Calculadora na mão, não há desespero. Internamente, o Palmeiras sai satisfeito, não estourando champanhe, mas está satisfeito. André Hernan

