Ex-contratado do UFC é condenado a mais de 15 anos de prisão por tráfico de armas e drogas

Nesta terça-feira (22), Pietro Menga foi condenado a 15 anos e cinco meses de prisão por tráfico de armas e drogas. Ex-contratado do UFC, o lutador inglês se declarou culpado de conspirar para vender ou transferir armas proibidas e também pelo fornecimento de cocaína em grande escala, atuando como intermediário para um grupo do crime organizado local. A informação e os detalhes da sentença do atleta de MMA foram divulgados através do site e também das redes sociais da 'Greater Manchester Police', força policial responsável pela aplicação da lei na região (veja abaixo ou clique aqui).

Menga chamou a atenção da Polícia da Grande Manchester em 2020, após alguns agentes se infiltrarem no serviço de plataforma de mensagens criptografadas chamado 'Encrochat'. Detetives especialistas do 'Grupo de Crime Organizado Grave' vasculharam milhares de mensagens anônimas detalhando negócios de drogas, vendas de armas de fogo e tentativas de assassinato, cruzando referências aos detalhes pessoais esporádicos que eram discutidos durante e entre os negócios criminosos.

Em algumas mensagens, Menga falou abertamente sobre sua namorada, lesões no joelho oriundas de suas lutas e até mesmo sobre sua equipe de MMA. Sendo assim, os detetives conseguiram reunir as evidências necessárias que demonstraram que um dos usuários anônimos era, de fato, Pietro. Ele foi preso no dia 15 de janeiro depois que a polícia cumpriu um mandado em sua casa em Swinton (ING). Especialistas estimam que o valor das vendas ilegais nas quais o lutador estava envolvido pode chegar a até 620 mil libras esterlinas (R$ 7,5 milhões).

"Menga, como muitos criminosos antes dele, pensou que estava se escondendo atrás de um sistema de comunicação seguro. Em vez disso, ele criou sua própria trilha de evidências que o levou direto para a cadeia. O nível em que Menga operava demonstrava claramente que ele tinha uma lista estabelecida de contatos criminosos, que deve ter sido construída ao longo de vários anos, sem ser notada, facilitada pelo uso do Encrochat", declarou Shiels, detetive que reforça o 'Grupo de Combate ao Crime Organizado Grave', ao site oficial da 'Greater Manchester Police'.

Histórico breve com o UFC

Apontado como um dos grandes pesos-moscas (57 kg) em ascensão da época, Pietro iniciou sua carreira invicto, acumulando 13 vitórias e chamando a atenção do UFC. O inglês se preparava para participar da 27ª edição do TUF, mas foi surpreendido com uma oferta direta de assinar com o Ultimate e lutar de última hora contra Tim Elliot, em 2017. Na oportunidade, porém, Menga não conseguiu bater o peso e viu seu adversário se recusar a competir em tais condições.

Posteriormente, o agora veterano teve seu contrato junto à liga presidida por Dana White encerrado, sem sequer entrar em ação. Em sua carreira, entretanto, 'The Italian Stallion', como ficou conhecido, chegou a competir em outras grandes companhias, como o Bellator e o Cage Warriors. Em seu cartel no MMA profissional, Pietro soma 14 vitórias e quatro reveses no total.

#JAILED | 'Italian Stallion' MMA fighter jailed for over 15 years for drugs and firearms offences.

With his day job as an MMA fighter, Pietro Menga, aka 'The Italian Stallion', had a more lucrative job as a middleman sourcing cocaine for an OCG.

More: https://t.co/KnBiUUovdA pic.twitter.com/q6pA6QL0w9

- Greater Manchester Police (@gmpolice) April 22, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok