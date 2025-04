Adesanya cita bullying para sugerir revanche contra Strickland no UFC: "Preciso me vingar"

Israel Adesanya parece ter reencontrado sua motivação - e ela tem nome e sobrenome: Sean Strickland. Depois de amargar a pior fase da carreira, com três derrotas consecutivas, o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC anunciou que quer voltar ao octógono. E deixou claro quem quer enfrentar: o homem que iniciou sua queda.

O pedido foi direto. Em um vídeo recente publicado em seu canal no YouTube, o quarto colocado do ranking da categoria contou que já comunicou ao Ultimate sua vontade de lutar novamente, e que tem um único nome em mente. "Já falei com Hunter , já falei com meu técnico. É hora. Quero o Strickland. Preciso me vingar."

A fala carrega mais peso do que parece. O revés diante do americano, em setembro de 2023, não foi apenas mais uma derrota no cartel do nigeriano. Foi uma virada simbólica. Campeão dominante por anos, Adesanya foi amplamente superado em cinco rounds - e viu seu título escapar de forma inesperada para um rival que, até então, era considerado azarão.

Depois disso, vieram mais duas derrotas: uma finalização para Dricus Du Plessis, seguida de um nocaute duro diante de Nassourdine Imavov. Pela primeira vez desde que chegou ao UFC, 'The Last Stylebender' ficou fora de uma disputa de cinturão e passou a ser visto por alguns como um ex-campeão em declínio.

Mas foi em um treino recente com Kamaru Usman, durante uma visita a Miami, que o estopim reacendeu. "Sabia que, se voltasse a fazer sparring, ia querer lutar de novo. E foi o que aconteceu", contou. "Senti que era hora. E sabia contra quem."

Confronto pessoal

A escolha de Strickland, porém, não é apenas esportiva. Para Israel Adesanya, o americano representa algo mais profundo - um fantasma do passado. O rival é apontado como um dos valentões do UFC e, recentemente, tem viralizado nas redes sociais lutando contra influenciadores e aplicando uma surra neles.

"Ele me venceu de forma justa. Me bateu. Cinco a zero. Mas me provocou, me atacou como ninguém. Eu fui muito intimidado quando era criança. E ele simboliza isso. Ele cutucou aquele menino lá de trás. A criança dentro de mim. Agora eu quero protegê-lo. Quero lutar por ele", explicou.

Adesanya não faz questão de esconder o tom pessoal da revanche. Durante toda a preparação para o primeiro duelo, Strickland foi vocal em suas provocações - algo que o lutador sul-africano diz ter absorvido mais do que gostaria. "Ele mexeu com meu psicológico. Foi além da luta."

Do outro lado, Strickland também vive um momento de incertezas. Após conquistar o título de forma surpreendente, perdeu o cinturão para Du Plessis e emplacou uma vitória contra o brasileiro Paulo 'Borrachina' Costa antes de ser derrotado novamente na revanche com o 'DDP'.

