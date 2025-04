Dorival Jr aceita proposta do Corinthians e espera resolver pendências com a CBF para assinar o contrato

Dorival Júnior aceitou a proposta do Corinthians, nesta quarta-feira, e está próximo de ser anunciado como novo técnico da equipe. O treinador e o clube só dependem da resolução de uma pendência de Dorival com a CBF para que então ela possa assinar o contrato até o final de 2026 com o Timão.

O técnico estava livre no mercado desde o final de março, quando foi demitido do comando da Seleção Brasileira, após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, no dia 25. Seu último trabalho por clubes foi no São Paulo durante a temporada de 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Dorival Júnior precisa assinar a rescisão do vínculo com a CBF, com quem ele tinha contrato até a Copa do Mundo de 2026. A discussão, agora, tem o intuito de acelerar esse processo de rescisão, onde o grande tema é a parte financeira, valores que Dorival ainda teria direito a receber.

O Corinthians espera que tudo seja resolvido até o final desta semana, para poder anunciar o novo treinador da equipe e tê-lo, quem sabe, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, segue em Florianópolis tocando as conversas com o treinador e o staff dele.

Sob o comando de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira disputou 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 58,3%. Além disso, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa América de 2024.

Antes disso, o treinador conquistou títulos importantes em seus últimos trabalhos. Em 2023, levantou a inédita Copa do Brasil com o São Paulo e, no ano anterior, conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil com o Flamengo.