Time tradicional de SP vê eleição agitada após ficar sem calendário no ano

O centenário Clube Atlético Juventus elege nesta noite a gestão que comandará o clube pelo próximo triênio. O processo eleitoral ocorre em meio à polêmica de o tradicional time da Mooca ficar sem calendário para o restante do ano e tem como pano de fundo a possibilidade de virar SAF.

A eleição

São duas chapas concorrendo ao Conselho de Administração do Juventus. O atual presidente, Dilson Tadeu Deradeli, encabeça a da situação (denominada de "Avante"), enquanto Marcello Betone lidera a chapa de oposição ("Novos Tempos, renove Juventus"). Ambas são compostas por um presidente, um vice e três membros efetivos.

A eleição está convocada para as 19h30 de hoje, e mais de 150 conselheiros estão aptos a votar. O escrutínio, que ocorrerá na sede social do clube, é secreto e impresso, com duas urnas para votação.

Quem vencer comandará o Juventus entre 31 de maio de 2025 até 30 de maio de 2028. O atual presidente era vice na chapa vencedora da última eleição e assumiu após renúncia do antigo mandatário, enquanto Betone, o Magrão, é ex-diretor de marketing do clube e conselheiro desde 2020.

O pleito é realizado dias após o aniversário de 101 anos do clube e chega marcado também por uma disputa judicial. O candidato da oposição afirma que sua chapa sofreu impugnação unilateral do presidente do Conselho Deliberativo, mas que conseguiu reverter a medida na Justiça.

Sem calendário restante no ano

O Juventus não participará da Copa Paulista de 2025 pela primeira vez na história do clube. Desde a criação do torneio, que possibilita vaga na Série D ou Copa do Brasil, a equipe da Mooca disputou todas as últimas 24 edições.

Com isso, o Moleque Travesso não terá mais jogos até o final do ano. O Juventus, portanto, encerra a temporada apenas com a participação na A2 do Paulistão, após 15 partidas e tendo ficado em 11º de 16 times.

A atual diretoria justificou a decisão como uma estratégia de reestruturação do departamento de futebol profissional. A gestão afirmou que optou por não participar do torneio após "cuidadosa análise" e com o intuito de montar um elenco competitivo para 2026.

A medida foi duramente criticada tanto pela oposição como por torcedores. Ao UOL, Marcello Bettone afirmou que a decisão foi impulsiva e que enfraquece o futebol do clube. Outra voz contrária foi a do diretor da organizada Setor 2, Raphael Sanchez, que acredita ter sido uma retaliação da diretoria. O torcedor também alerta para os jogadores que seguirão recebendo sem jogar.

Ele [atual presidente] fecha a gestão com chave de latão. Desde a época da pandemia, o Juventus vem sofrendo com a perda de receita, e agora que a gente está se recuperando, ele resolve não participar da Copa Paulista, depreciando ainda mais o nosso futebol, que precisa voltar a crescer e não ser prejudicado com uma decisão impulsiva e sem ser analisada por todos aqueles que amam e vivem a história clube.

Marcello Bettone, candidato da oposição

Após a eliminação do Juventus no Paulista A2, o atual presidente comentou para veículos de imprensa da Mooca que iria jogar a Copa Paulista com uma folha reduzida, algo que acontece todo ano. Acreditamos que a mudança de ideia veio como forma de retaliação após o Setor 2, e outros juventinos que costumam frequentar a Javari, ajudar a expor situações que estão acontecendo nos bastidores do clube.

Raphael Sanchez, diretor da organizada Setor 2

O UOL entrou em contato com a atual diretoria do Juventus, que optou por encaminhar o pronunciamento divulgado sobre a decisão não participar da Copa Paulista.

A decisão foi tomada com foco em uma estratégia de reestruturação, mudanças e fortalecimento do Departamento de Futebol Profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2026, buscando assim mais patrocinadores, parceiros e recursos financeiros para a montagem de um elenco competitivo que defenda e represente a grandeza do Moleque Travesso com responsabilidade, almejando novas conquistas.

Diretoria do Juventus, em nota

SAF no horizonte?

A constituição de uma SAF está em pauta no Juventus há anos e também divide opiniões. O clube vem sofrendo com perda de receita desde a pandemia de covid-19 e é mais que time tradicional que pode "virar empresa" se recorrer a tal modelo de gestão. Porém, o processo vem gerando controvérsia.

A oposição não é contrária à possibilidade de o clube virar SAF, mas defende o debate amplo. "Nosso posicionamento com relação à SAF é muito claro: não somos contra, Porém, entendemos que para tomar uma decisão dessa magnitude, devemos ter um estudo técnico aprofundado, o apoio dos sócios e dos conselheiros na decisão estratégica que o clube está tomando. Não se trata de uma simples decisão autoritária e arbitrária do presidente, e sim um consenso entre todos aqueles que amam o Juventus", destacou Betone.

O Conselho Deliberativo está recebendo propostas de investidores até o final de abril. A atual diretoria afirma que não há tratativas em andamento e que qualquer manifestação sobre isso é "mera ilação sem nenhum conteúdo que se sustente".

Ressalta-se que a competência de análise e decisão sobre o tema [SAF] é de exclusividade do Egrégio Conselho Deliberativo, que deverá ser discutido em Reunião Extraordinária, a ser convocada futuramente, independentemente de processo eleitoral, respeitando todos os trâmites legais e estatutários necessários a este procedimento. Portanto não cabe ao Conselho de Administração qualquer interferência no processo de formação e escolha.

Diretoria do Juventus, em nota

Diretor de organizada detona diretoria

Liderança do Setor 2, Raphael Sanchez disparou críticas à atual gestão. Ele reprovou medidas tomadas no futebol e também decisões da diretoria nos bastidores do clube.

Renovações e jovens promovidos: "A ideia de participar da Copa Paulista foi reforçada quando o Juventus profissionalizou 8 atletas da nossa base, que já tinham contratos amadores longos, e renovou com 4 atletas mais experientes que voltam de lesão e estariam aptos para atuar na Copa Paulista, agora esses 12 atletas vão continuar recebendo do clube e ter férias remuneradas até 2026. Vale lembrar que a base do Juventus é terceirizada para uma empresa chamada Alltec, por meio do ex-jogador juventino Anderson Lima. Todos os gastos de base e contratos amadores são custeados por essa empresa, mas quando o jogador se profissionaliza os gastos passam para o Juventus."

Retaliação da diretoria: "Até a decisão judicial (número do processo º 1040094-90.2025.8.26.0100), o Juventus parecia certo na disputa da Copa Paulista, mas foi aí que tudo mudou. O presidente Tadeu Deradeli parece não ter gostado de ter que fazer parte de uma disputa democrática e quis penalizar todos que amam o futebol do Juventus, deixando a equipe com o menor calendário desde a sua fundação, em 1924, e abrindo mão de tentar uma vaga na Série D ou Copa Do Brasil em 2026."

Propostas SAF: "O presidente alega que as propostas estão sendo enviadas ao Conselho Deliberativo, mas conversamos com membros do Conselho que afirmam que não receberam nenhuma proposta ou informações até o momento. Este Conselho também segue sem reuniões desde Novembro de 2024, as próprias contas da gestão do Tadeu ainda nem foram votadas, consegue imaginar um presidente concorrendo a uma eleição sem ter suas contas aprovadas? Todas as reuniões para esse intuito foram marcadas e adiadas na véspera, sem mais informações aos conselheiros".