Thiago Silva põe Brasileirão como 'laboratório' para Fluminense ir longe no Mundial de clubes

Um dos quatro times nacionais a disputar o Mundial de Clubes da Fifa deste ano, nos Estados Unidos, o Fluminense tem no veterano zagueiro Thiago Silva a referência técnica para liderar os companheiros na busca pelo título da principal competição deste ano. Com quatro Copas do Mundo no currículo, o defensor afirmou que um bom início de Campeonato Brasileiro vai ser fundamental para o time entrar no torneio com a confiança em alta.

"Vamos enfrentar equipes de um nível internacional muito alto. Para fazer uma boa apresentação, temos de realizar um bom início de preparação aqui no Brasileiro para que a gente chegue lá o mais preparado possível. Se você chegar com 90, 95% contra esses adversários, a dificuldade vai ser muito grande", afirmou o jogador de 40 anos em entrevista ao site da Fifa.

Além de pedir foco total não só ao time, mas também a todo o estafe de futebol do clube carioca, Thiago afirma que o Fluminense não pode cometer erros se quiser mirar o troféu do torneio.

"Precisamos estar 100% focados e trabalhando muito naquilo que a gente tem como ideia de jogo. O objetivo é o título, mas temos de olhar para o outro lado e entender que vão ter outras 31 equipes que pensam como você (ser campeão)", comentou.

Apesar da pressão que cerca o torneio, que terá um novo formato (contará com a participação de 32 agremiações), o jogador deu a receita para que o Fluminense possa fazer um bom papel.

"A gente sabe que é muito difícil bater campeão, mas você tem que desfrutar. Temos objetivos. Ir lá e representar bem as cores do Fluminense, independentemente de enfrentar Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, ou Chelsea. Para vencer, temos de ser melhores do que os nossos adversários", afirmou

Com uma vasta experiência internacional, o jogador já sentiu sabor de dar a volta olímpica em um torneio desta dimensão pelo Chelsea. Em 2022, ele esteve em campo na partida em que o time inglês derrotou o Palmeiras por 2 a 1.

"Tenho um pouco de experiência nesse sentido. Joguei quatro Copas do Mundo e tenho um (título) do Mundial de Clubes. Acho que a atmosfera vai ser bonita. A competição vai ter muitos brasileiros e vai ser muito bom (participar).

O Fluminense integra o Grupo F do torneio e terá como adversários o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan, da Coreia, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Na ordem dos jogos da primeira fase, a estreia acontece no dia 17, justamente contra o rival europeu. Quatro dias depois, a equipe carioca enfrenta o adversário coreano e encerra a sua participação no dia 25 contra o Mamelodi Sundowns. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os outros brasileiros que vão estar presentes no Mundial.

No Campeonato Brasileiro, após cinco rodadas disputadas, o Fluminense vem dando sinais de recuperação desde que o técnico Renato Gaúcho assumiu o time na vaga de Mano Menezes. O clube ocupa o terceiro lugar, com 10 pontos, e só está atrás do líder Palmeiras (13) e do Flamengo (11).