Técnico do Botafogo enaltece Igor Jesus: 'Melhor atacante do Brasil'

O técnico do Botafogo, Arthur Jorge, foi só elogios a Igor Jesus após o atacante ser o autor do gol da vitória do Alvinegro por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena (PR), que fez a equipe disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Na avaliação do técnico, o jogador é o melhor da posição no Brasil. Para o português, não só ele como o goleiro John mereciam ser convocados para a seleção brasileira.

O Igor, nesta altura, é o melhor atacante do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma. É uma convocação muito merecida. Eu arriscaria também a dizer que faltou levar o John, que é o melhor goleiro do campeonato também. Mérito do trabalho dele, de como se adaptou ao clube, a uma realidade totalmente diferente que ele trazia dos Emirados, com uma idade muito interessante para a Seleção. Ele vai ter essa primeira oportunidade, mas será a primeira de muitas. Porque se mantiver esse nível de performance, certamente estará mais vezes na seleção brasileira

Vitória sobre o Athletico: "É uma vitória que teve tanta dificuldade, quanto foi saborosa. Hoje era muito importante voltar a ganhar. Não foi um grande espetáculo de futebol, estivemos melhor no primeiro tempo do que no segundo. Tivemos a partida quase sempre controlada. Lembro que a dificuldade se reflete no que é historicamente. Faz 16 anos que o Botafogo não vencia aqui. Demonstra bem o que é a dificuldade de jogar aqui".

Caminha para recorde de jogos na temporada: "Olha, o número de jogos é sempre um dado importante que nós acabamos muitas vezes discutindo. Há uma diferença entre fazer 73 jogos e fazer 73 jogos de exigência máxima. Nós estamos em duas competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum, portanto todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós".

Data-Fifa: "É uma forma de estar e eu tenho vivido essa mistura também desde que cheguei. Mas tem a valorização pessoal, a potenciação dos atletas, valorização de ativos do grupo. É importante naquilo que é essa a potencialização enquanto jogadores. Pode ser uma oportunidade para vivermos com jogadores do sub-20, do sub-23, jogadores que possam usar durante este tempo conosco para que nós possamos avaliá-los. E uma Data Fifa que servirá como uma pausa. É trabalhar, continuar trabalhando. Vamos estar em estado de alerta, prontidão para quando voltarmos".