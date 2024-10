Palmeiras: Estêvão treina integrado ao elenco e pode reforçar a equipe

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Estêvão, principal nome do Palmeiras no Brasileirão, pode voltar ao time nesta rodada.

O que aconteceu

Estêvão, Marcelo Lomba, e Mayke participaram de momentos do treino integrados ao grupo pela primeira vez nesta sexta-feira (4) e podem ser relacionados para o jogo contra o RB Bragantino. A partida acontece neste sábado (5), no estádio Nabi Abi Chedid, às 16h30 (de Brasília).

O elenco alviverde realizou ensaios táticos e disputou o tradicional recreativo.

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no primeiro turno, no Allianz Parque, com gols de Rony e Raphael Veiga.

O Alviverde é vice-líder do Brasileirão com 56 pontos, apenas um atrás do líder Botafogo — nesta rodada, a equipe carioca visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.