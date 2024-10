Lula comenta acordo com Fla por terreno do Gasômetro: 'Bom para o Brasil'

O presidente Lula (PT) celebrou o acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com o Flamengo pela posse do terreno do Gasômetro. O local agora pertence ao Rubro-Negro e será usado para a construção do estádio do clube.

Dia importante para o Flamengo. Junto com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, assinei o acordo para a construção do estádio do Flamengo no terreno do Gasômetro. Agora, a nação rubro-negra poderá ter seu próprio estádio de futebol. Lula, em postagem no BlueSky

O que mais Lula disse

Importância do Flamengo ter seu estádio: "Quero desejar boa sorte ao Flamengo. [...] A torcida que tem o Flamengo, a paixão que representa o Flamengo, é muito importante que tenha um estádio de futebol. [...] O Flamengo agora vai poder ter um estádio de futebol, vai ter que ter uma arena e isso é extraordinariamente importante pela grandeza do time do Flamengo.

Acordo 'bom para o Brasil: "Estou cumprindo uma coisa que eu assumi desde 2003 com o Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro merece sempre um tratamento muito especial. Esse acordo foi bom para o Brasil e para o meu governo. E esse acordo foi muito bom para o Flamengo".

Jogo com o Corinthians pela Copa do Brasil: "Sou casado, com comunhão de bens, com o futebol. Só não desejo mais sorte ao Flamengo no futebol porque domingo, na semana que vem, vai ter que enfrentar o Corinthians outra vez".