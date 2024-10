Grêmio fecha preparação para confronto contra o Fortaleza pelo Brasileirão

O elenco do Grêmio realizou na manhã desta quinta-feira o último treino antes da partida contra o Fortaleza. O duelo está marcado para esta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, e é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Após uma palestra com a comissão técnica para a análise da partida, os jogadores foram ao campo. Por lá, o preparador físico Mário Pereira comandou uma atividade de aquecimento com o elenco. Enquanto isso, o preparador de goleiros Mauri Lima trabalhou com Caíque, Brenno, Rafael Cabaral e Thiago Beltrame.

Em seguida, o grupo foi dividido para um exercício de troca de passes rápidos em quadrantes. Depois, o treinador Renato Gaúcho orientou um treino tático, já encaminhando a equipe que começará titular contra o Fortaleza.

Por fim, os jogadores foram divididos em dois times. Enquanto um deles realizou atividades técnicas de passe e finalização, o outro, que é o time que deve iniciar como titular, trabalhou jogadas contra uma equipe de atletas das categorias de base do Grêmio.

Os jogadores da base que participaram do treino foram: Vitor Ramom, Bruno, Bernardo, Enzo, Iago, Artur do Carmo, Roger, Adrielson, Arthur Aguiar, Harley, Araújo, Luan, Acácio, Vacarem, David e Berruti.

Para a partida contra o Fortaleza, o Grêmio não contará com Villasanti, Monsalve e Marchesín, que precisam cumprir suspensão. Por outro lado, o atacante Soteldo deve estar de volta.

Atualmente, o Grêmio é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.