Zubeldía entra na mira do Boca Juniors, mas São Paulo nega procura

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, está na mira do Boca Juniors, da Argentina. O clube busca um substituto para Diego Martínez, que deixou o cargo no último sábado, após a derrota para o Belgrano.

Segundo a TyC Sports, a diretoria do Boca teria entrado em contato com um representante de Zubeldía com o intuito de tirá-lo do Morumbis e levá-lo à Bombonera.

A reportagem da Gazeta Esportiva contatou um dirigente do São Paulo. Ele afirmou que o clube não foi procurado pelo Boca Juniors para tratar sobre uma possível negociação.

Esta não é a primeira vez que Zubeldía é apontado como alvo de outras praças. Em meados de julho, ele recebeu uma oferta para assumir a seleção do Equador, logo após a Copa América, mas negou. A Federação Equatoriana, então, se acertou com outro treinador argentino: Sebastián Beccacece.

Apesar das duas eliminações recentes, na Copa do Brasil e na Libertadores, o técnico não corre risco de ser demitido. Neste momento, a diretoria tricolor avalia o trabalho como positivo e dá respaldo ao técnico, que tem contrato com o clube até o final de 2025.

O argentino foi contratado em abril, logo após a saída de Thiago Carpini. Em um pouco espaço de tempo, o treinador construiu uma forte identificação com a torcida são-paulina e conseguiu resultados rápidos. Em 36 jogos sob direção do time, ele obteve 18 vitórias, dez empates e oito derrotas.

Eliminado das copas, o São Paulo tem como missão principal nesta temporada a vaga direta à Libertadores de 2025. A equipe, neste momento, ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o quarto colocado, Flamengo.