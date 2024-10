Fluminense inicia preparação para duelo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou a preparação para encarar o Cruzeiro, nesta quinta, pelo Brasileirão. A equipe carioca vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa, em partida realizada no último domingo.

Para o jogo contra o Cruzeiro, Mano não poderá contar com Diogo Barbosa e Germán Cano. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante argentino foi expulso. Assim, ambos terão que cumprir suspensão.

Por outro lado, Felipe Melo, baixa no duelo contra o Dragão por ter recebido o terceiro amarelo, volta a ficar disponível.

Com a derrota para o Atlético-GO, o Fluminense seguiu em situação muito delicada na competição. O time continuou em 18°, com 27 pontos, um a menos em relação ao Vitória, primeira equipe fora do Z4. Deste modo, o Tricolor carioca terá que superar o Cruzeiro e torcer por outros resultados para escapar da zona de rebaixamento.

O confronto contra o Cruzeiro, pela 29ª rodada da Série A, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.