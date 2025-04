Lucas Evangelista sofre trauma na coxa e vira baixa no Palmeiras para jogo da Libertadores

O Palmeiras ganhou uma nova baixa para o jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Trata-se do meio-campista Lucas Evangelista, com trauma na coxa direita. Por este motivo, não ficou à disposição de Abel Ferreira para o jogo que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Lucas Evangelista foi o último reforço a chegar ao Palmeiras e se juntou ao elenco na reta final do Campeonato Paulista, mas só pôde estrear na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta foi titular nos últimos três jogos, contra Botafogo, Sporting Cristal e Sport.

Escalados pra mais 90 minutos de Copa! ?#PALxCCP pic.twitter.com/cd1u2HTB3d ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2025

Assim, sem o camisa 30, o técnico Abel Ferreira escalou Emiliano Martínez e Richard Ríos como dupla de volantes ao junto de Raphael Veiga no meio-campo palmeirense para o jogo contra o Cerro.

Com o trauma na coxa direita, Lucas Evangelista fica sob cuidados do Departamento Médico do Palmeiras assim como Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Mayke (lesão na coxa esquerda), Paulinho (transição física) e Marcos Rocha (transição física).

O clube não divulgou o prazo de recuperação para Evangelista. Depois de enfrentar o Cerro Porteño, o Verdão recebe o Corinthians, no sábado, para duelo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30, no Allianz Parque.