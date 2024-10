'Estreia' de Filipe Luís no Fla teve apelido, vídeos e corrida com atletas

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo viveu o primeiro dia com Filipe Luís como treinador do time principal. Recebido com muitos sorrisos, o ex-jogador aproveitou para mostrar como deve ser o trabalho dele daqui para frente. Ele correu ao lado do elenco, utilizou muitos vídeos e iniciou a preparação visando à partida contra o Corinthians.

O que aconteceu

Filipe Luís foi recebido por vários dirigentes. O presidente Rodolfo Landim, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel cumprimentaram o atleta e passearam por toda estrutura do CT ao lado dele.

Esse tour sempre é feito com novas contratações, mas Filipe já conhece bem o Ninho do Urubu. Ele apenas trocou de módulos, já que antes frequentava o da base mais no fundo do CT, e vai voltar a passar os dias nas instalações do time profissional.

Com os jogadores, as primeiras interações foram com sorrisos. Gabigol até brincou com o lateral nos vídeos divulgados pelo Flamengo com as primeiras imagens do dia. Filipe também foi ao departamento médico, onde conversou com Pedro, que foi ao CT para iniciar a fisioterapia após lesão no joelho.

Tudo bem, Mister?

Gabigol a Filipe Luís

A preparação para o confronto contra o Corinthians começou. Sem tempo a perder e com apenas dois treinos, Filipe Luís aproveitou para conversar bastante com os jogadores.

Antes de ir ao campo, o lateral aproveitou para passar vídeos. Ele já separou as imagens do adversário para começar a projetar o que espera do elenco na semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Já no gramado, uma cena comum com Jorge Jesus se repetiu. Filipe Luís correu ao lado dos jogadores durante o aquecimento e também apareceu dentro do campo durante a atividade ajudando a marcar e demonstrando o que queria.

Quem assistiu ao treinamento definiu Filipe como focado e motivado. Na nova comissão técnica, Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria serão os auxiliares. Diogo Linhares assume como preparador físico. Permanecem no clube o auxiliar Vinicius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete.

Sobre as condições do elenco para a partida, o treinador espera contar com o atacante Michael, que estava em fase final de transição. A má notícia é que Arrascaeta ainda não está nas melhores condições e pode ser desfalque.