Ginasta fenômeno das redes conta pedido inusitado: 'A água do meu banho'

A norte-americana Olivia Dunne, da equipe de ginástica artística de LSU (Universidade do Estado da Louisiana), relatou que durante muito tempo recebeu um estranho pedido de seguidores.

O que aconteceu

Dunne contou que diversos internautas imploravam pela água em que ela se banhava. Ela contou a curiosidade no podcast Both Worlds with Flau'jae ao ser questionada sobre o que sempre via nos comentários de suas publicações.

Por muito tempo nos meus comentários pessoas pediam pela água do meu banho... A que ponto minha vida chegou, pessoas implorando pela água em que tomava banho. Diminuiu agora, mas foi uma maluquice que eu nunca vou esquecer e meio que transformei em uma piada. Olivia Dunne

Fãs de Olivia Dunne, fenômenos das redes sociais, tumultuaram uma competição de ginástica Imagem: Alex Goodlett/AFP

A ginasta de 22 anos é uma estrela nas redes sociais e conta com mais de 13 milhões de seguidores. Ela entrou na LSU em 2020 e já se sagrou campeã universitária. Também foi capa da revista Sports Illustrated.

Dunne já precisou de um guarda-costas após causar alvoroço em competição. No início do ano passado, a faculdade contratou um segurança após uma multidão tumultuar evento para ver a ginasta.