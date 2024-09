Luciano queria bater pênalti perdido por Lucas; meia cita 'coisas de jogo'

Luciano, do São Paulo, revelou que pediu para bater o pênalti desperdiçado pelo meia Lucas ainda no 1° tempo da partida contra o Botafogo — o Tricolor foi eliminado da Libertadores pelos cariocas dentro do MorumBis.

O que aconteceu

Luciano chegou a pegar a bola assim que o pênalti foi assinalado por Dario Herrera, que confirmou a infração após revisão na cabine do VAR.

Lucas, no entanto, cobrou o pênalti e acertou a trave. O camisa 7 é o batedor oficial da equipe e, de acordo com o companheiro, se sentiu "confiante" no momento em questão. No lance em questão, o duelo estava em 1 a 0 para o Botafogo — que levou o empate na etapa final, mas venceu nas penalidades.

Quem está ali no vestiário sabe que o cobrador era o Lucas, mas também tinha eu e Calleri. Eu pedi para bater, mas ele [Lucas] estava confiante e falou que bateria. Eu desejei boa sorte, queria que ele fizesse o gol. Se a gente consegue o empate no 1° tempo, tenho certeza que voltaríamos fortes para o 2° tempo. Infelizmente, não deu certo. Essa é a conversa. Temos total liberdade para conversar. Na hora, ele se sentiu confiante e tem total confiança nossa e da comissão Luciano, em entrevista coletiva

"Coisas de jogo", diz Lucas

Lucas falou sobre o momento na zona mista. Ele disse que o pedido do companheiro é "coisa de jogo" e confirmou que era o batedor oficial.

Coisa de jogo, são coisas normais de jogo. Já estava definido quem bate e eu era o batedor. Peguei a bola e infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo e a bola subiu. A gente está sujeito a isso.Coisa de jogo, são coisas normais de jogo. Já estava definido quem bate e eu era o batedor. Peguei a bola e infelizmente errei, acabei pegando muito embaixo e a bola subiu. A gente está sujeito a isso Lucas, na zona mista do MorumBis