Barcelona aproveita falha de goleiro, vence e mantém liderança 'perfeita'

Do UOL, em São Paulo

O Barcelona contou com a 'ajuda' do goleiro adversário e venceu o Getafe por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Lewandowski marcou o único gol do jogo. Ainda no primeiro tempo, ele aproveitou um corte errado de Soria e foi às redes.

O Barcelona manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. A equipe chegou aos 21 pontos em sete jogos disputados e manteve a liderança 'perfeita'.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado (28), quando visita o Osasuna, às 16h (de Brasília). No mesmo dia, mas às 9h, o Getafe recebe o Alavés. Os dois jogos são válidos pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Barcelona foi a campo com: Iñaki Peña; Eric, Koundé, Cubarsí e Balde; Iñigo, Casadó e Pablo Torre; Raphinha, Lewandowski e Yamal. O Getafe teve como titulares: Soria; Iglesias, Berrocal, Alderete e Dakonam; Pérez, Santiago, Milla e Sola; Uche e Aleñá.

O jogo começou com um susto para o Barcelona. Pérez apareceu entre os zagueiros da equipe da casa e chegou cabeceando já na entrada da pequena área, mas não conseguiu tirar muito de Peña, que defendeu.

Lewandowski, oportunista, colocou o Barcelona na frente após erro do goleiro. Aos 18 minutos, Koundé recebeu pela direita e cruzou na área. Soria não conseguiu segurar e viu o atacante polonês só ter o trabalho de empurrar para as redes. Do gol para frente, o Barça controlou cada vez mais a partida e levou o 1 a 0 para o intervalo.

O Barça chegou perto do segundo gol ao longo da etapa final, mas Soria fez boas defesas. Mesmo em vantagem, a equipe da casa não se contentou e criou chances claras de marcar, porém o goleiro do Getafe fez milagres em chutes de Yamal e Raphinha, mantendo o 1 a 0 no placar.