Jogador cai sobre a própria perna e sofre lesão assustadora; imagens fortes

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Damián Díaz, do Banfield, sofreu uma lesão assustadora após cair sobre a própria perna durante o jogo contra o Independiente Rivadavia, na última segunda-feira (23), pelo Campeonato Argentino. As imagens são fortes.

O que aconteceu

Damián Díaz teve uma fratura do maléolo externo da perna esquerda. A proeminência óssea fica na tíbia e na fíbula, na região do tornozelo.

O meio-campista sofreu a lesão ao tentar travar um chutão do adversário. Ele chegou a acertar a bola, mas prendeu o pé no gramado e depois acertou a região com o próprio corpo, virando a perna.

O lance aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo. Damián Díaz gritou muito no gramado e foi substituído por González ainda antes do intervalo.

O Banfield realizou os exames nesta terça-feira (24) e constatou a lesão. Uma cirurgia será realizada nesta quarta-feira para corrigir o problema.

Damián Díaz chegou ao Banfield nesta janela de transferências do meio do ano. Este era apenas o quarto jogo dele pelo clube argentino.