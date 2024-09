Atlético-MG vence Bragantino com redenção e desculpas de Deyverson

O Atlético Mineiro superou o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na Arena MRV. O jogo disputado neste domingo (22) foi válido pela 27ª rodada do Brasileirão.

Deyverson, Cadu e Hulk marcaram os gols do jogo. Poupado, o camisa 7 entrou apenas na reta final enquanto os outros goleadores começaram como titulares.

Ainda no primeiro tempo, Deyverson desencantou com a camisa alvinegra momentos depois de desperdiçar um pênalti. O atacante se emocionou com o gol e pediu desculpas para a torcida na comemoração por ter errado a cobrança anteriormente.

O Galo foi a 36 pontos, ocupando a 9ª colocação na tabela. Foi a primeira vitória mineira após um empate na Copa do Brasil, uma derrota no Brasileiro e uma derrota na Libertadores. O Massa Bruta tem 31 pontos e é o 12º colocado.

O Atlético volta a campo na quarta-feira (25), contra o Fluminense, pela Libertadores. O Bragantino joga também na quarta, contra o Internacional, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileiro.

Como foi o jogo

Galo é melhor e sai na frente. Pensando no duelo decisivo da Libertadores contra o Fluminense no meio da semana, Gabriel Milito optou por um time misto. Deyverson ganhou a titularidade e foi o principal nome da etapa. O atacante sofreu pênalti, mas bateu mal e viu Cleiton defender a cobrança. No lance seguinte, finalizou errando o alvo. Porém, mais tarde, contando com boa assistência de Rubens, Deyverson finalmente balançou a rede pela primeira vez em oito jogos como jogador do Atlético Mineiro.

Jovem marca, e veterano acaba com jejum. Mais um jogador que ganhou chance como titular aproveitou bem a oportunidade. Cadu, da base do Galo, fez belo gol de cabeça ainda no começo da segunda etapa e deixou o time mais confiante com a vantagem ampliada. No fim do jogo, o autor do segundo gol saiu para a entrada de Hulk. O camisa 7 teve tempo de marcar o dele e encerrar uma sequência de seis jogos sem gols.

Lances de destaque

Pênalti perdido. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Deyverson se lançou na área e caiu durante corrida contra Pedro Henrique. O próprio atacante fez a cobrança no canto esquerdo, mas o chute fraco e rasteiro parou nas mãos de Cleiton.

Pra fora! Deyverson perdeu nova chance, agora de cabeça, mandando para a linha de fundo.

Grande defesa. O Bragantino chegou com perigo em cobrança de falta. Pedro Henrique ganhou de Lyanco e cabeceou em direção ao chão, mas Everson foi buscar.

1x0. Rubens cruzou pela esquerda e colocou a bola na frente de Deyverson, que apareceu para chutar de primeira na saída do goleiro.

Gol impedido. Ainda embalado pelo primeiro gol, Palacios marcou após lançamento recebido da defesa, mas o lance foi anulado por posição irregular.

2x0. Com 6 minutos jogados do segundo tempo, Rubens evitou a saída de bola e passou para Igor Gomes, que levantou a bola na área. Cadu veio de trás para cabecear para o fundo do gol.

Travessão! Arthur Sousa dominou pela esquerda e deu passe para Lincoln, que deixou para Lucas Evangelista bater de curta distância. A bola explodiu na trave acima de Everson.

3x0. Em bola lançada do campo de defesa, Deyverson fez o pivô e desviou de cabeça para a chegada de Hulk. O atacante correu em velocidade sozinho para marcar o terceiro do Galo.

Ficha Técnica

Atlético-MG 3 x 0 Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro -- 27ª rodada

Data e horário: 22 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Everson, Lyanco (CAM); Arthur Sousa, Matheus Fernandes (RBB)

Gols: Deyverson (38'/1ºT), Cadu (2'/2ºT), Hulk (32'/2ºT)

Atlético: Everson; Mariano, Lyanco, Alonso e Rubens; Franco (Paulo Vitor), Fausto Vera e Igor Gomes (Bernard); Palacios (Scarpa), Deyverson (Alan Kardec) e Cadu (Hulk). Técnico: Gabriel Milito

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado (Arthur Sousa), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme (Eduardo Santos); Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Vitinho, Sasha e Vinicinho (Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha