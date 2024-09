Monaco usa expulsão e bate Barcelona em jogo com lambança e Yamal inspirado

Imagem: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O Monaco fez valer a vantagem numérica de quase 90 minutos, venceu o Barcelona por 2 a 1 em casa e largou com o pé direito na Champions League. O jogo ficou marcado pela expulsão precoce de Eric Garcia, ainda na casa dos oito minutos.

Akliouche e um inspirado Yamal marcaram em lances similares ainda na etapa inicial, mas o jovem Ilenikhena cravou a vitória aos donos da casa — o atacante entrou no lugar de Embolo e definiu o placar no Stade Louis II.

Os times voltam a jogar pela Champions no dia 1° de outubro. O Monaco, que iniciou sua campanha na 11ª posição, encara o Dínamo Zagreb fora de casa, enquanto o Barcelona, 22° colocado, recebe o Young Boys.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi bastante agitado, com expulsão e gols parecidos. Eric Garcia deixou o Barcelona com um a menos após lambança de Ter Stegen, e Akliouche abriu o placar após linda jogada pela esquerda. Yamal respondeu de maneira semelhante e deixou tudo igual — a etapa ainda teve gol impedido dos franceses.

Na etapa final, o Monaco controlou o ritmo e usou a vantagem a seu favor: pressionando e bombardeando a meta rival, os franceses chegaram ao segundo gol com o jovem Ilenikhena, de 18 anos, que substituiu Embolo e deu números finais ao placar.

Gols e destaques

Faltas e trapalhada geram expulsão. O duelo começou bastante truncado no Louis II, com cinco faltas e uma trapalhada que gerou expulsão de Eric Garcia: o zagueiro tentou consertar um passe errado de Ter Stegen, mas chegou atrasado e atingiu Minamino na entrada da área. Resultado? Cartão vermelho direto para o atleta do Barcelona. Para a sorte dos visitantes, a falta cobrada por Camara atingiu a barreira.

Fez a fila (e fez o gol). O Monaco aproveitou a vantagem numérica e não demorou muito para abrir o placar: aos 14 minutos, Akliouche recebeu lançamento do brasileiro Vanderson pela ponta direita, costurou a defesa em diagonal e, de perna esquerda, finalizou no contrapé do goleiro adversário: 1 a 0.

Akliouche comemora gol marcado pelo Monaco contra o Barcelona pela Champions League Imagem: Divulgação/Monaco

Yamal responde na mesma moeda e faz história. O Barça deixou tudo igual com toque de talento de Lamine Yamal. O jovem de 17 anos usou o corpo para tirar Vanderson de um lançamento, dominou com categoria e partiu, assim como Akliouche, em diagonal da direita para a esquerda. O espanhol achou um pequeno espaço entre os zagueiros se transformou no segundo jogador mais jovem a marcar na história da Champions, atrás apenas de Ansu Fati: 1 a 1.

Lamine Yamal comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Monaco Imagem: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images

Impedimentos em série. Os donos da casa se lançaram ao ataque e ficaram no quase em ao menos três oportunidades: o problema é que, em todas, o impedimento foi marcado. Embolo, duas vezes, gerou perigo antes de a bandeira ser levantada, e Singo até balançou as redes após cruzamento, mas a jogada também acabou invalidada por posição irregular.

Ter Stegen aparece. O 2° tempo começou com o Monaco proativo e comandando as principais ações ofensivas. Foi assim que Vanderson obrigou o goleiro rival a praticar linda defesa em chute de fora da área. Ter Stegen também precisou sair gol em alguns cruzamentos — e, por pouco, não cometeu nova trapalhada na saída de jogo.

Jovem entra e muda cenário. Ilenikhena foi acionado por Adi Hutter para substituir Embolo e deu conta do recado: o atacante de 18 anos recebeu lançamento em profundidade, arrancou, invadiu a área e fuzilou Ter Stegen, que não conseguiu espalmar para escanteio diante da potência do chute: 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

MONACO 2x1 BARCELONA

Data e horário: 19 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 1ª rodada da Champions League

Local: Stade Louis II, em Monaco (França)

Árbitro: Allard Lindhout (HOL)

Assistentes: Rogier Honig (HOL) e Patrick Inia (HOL)

VAR: Dennis Higler (HOL)

Cartões amarelos: Ben Seghir, Camara (MON); Iñigo Martínez, Baldé, Raphinha (BAR)

Cartões vermelhos: Eric Garcia (BAR)

Gols: Akliouche (MON), aos 14 min do 1° tempo; Yamal (BAR), aos 28 min do 1° tempo; Ilenikhena (MON), aos 25 min do 2° tempo

MONACO: Kohn; Singo, Kehrer, Salisu e Vanderson; Camara (Golovin), Zakaria, Akliouche, Minamino (Balogun) e Ben Seghir (Caio Henrique); Embolo (Ilenikhena). Técnico: Adi Hutter

BARCELONA: Ter Stegen; Cubarsí (Ferrán Torres), Eric Garcia, Iñigo Martínez e Koundé; Casadó, Pedri (Torre) e Baldé; Lamine Yamal (Dani Rodríguez), Raphinha e Lewandowski (Gerard Martín). Técnico: Hansi Flick