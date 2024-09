Espanhol Tommy Robredo é destaque no Brasília Champions Legends 2024

O Brasília Champions Legends 2024 promete agitar a capital federal nos dias 27 e 28 de setembro, no estacionamento da Arena BRB Nilson Nelson. Entre as estrelas do tênis mundial que disputam o torneio-exibição, destaque para o ex-tenista espanhol Tommy Robredo.

Robredo, que alcançou a quinta posição no ranking mundial, é um dos ícones do esporte. Com 12 títulos ATP em simples e cinco em duplas, ele se destacou não apenas pela habilidade em quadra, mas também pela sua determinação e espírito esportivo. Em 2004, Robredo foi peça chave na vitória da Espanha na Copa Davis, um marco em sua carreira que reflete seu talento e trabalho em equipe.

A conexão de Robredo com o Brasil é especial. Em 2009, ele conquistou o Brasil Open na Costa do Sauípe (BA). "Será um evento magnífico. Para mim, é um prazer voltar ao Brasil, um país que tantas lembranças me traz, e voltar a jogar será mágico", declarou o tenista, de 42 anos.

Além de Robredo, o evento contará com a presença de outros tenistas renomados, como o espanhol Fernando Verdasco, o colombiano Juan Cabal e os brasileiros João Menezes, Marcelo Demoliner e Gilbert Klier Jr. Com uma formação tão estelar, o Brasília Champions Legends promete momentos emocionantes e um espetáculo de alto nível.

Pelo sistema de disputa, o Brasília Champions Legends terá dois times de três jogadores cada. Os jogadores se enfrentam em dois dias, 27 e 28 de setembro, em duas partidas de simples e uma dupla por dia. O campeão será o time com maior número de pontos.

Ingressos: Os ingressos já estão à venda através do site www.bilheteriadigital.com.

Confira a programação completa do evento

Brasília Champions Kids: De 19 a 22 de setembro, a etapa Brasília do Circuito Nacional Tennis Kids, apresentado por BRB, contará com a participação de crianças de oito a 11 anos.

Brasília Champions Wheelchair: No dia 21 de setembro, será realizada uma emocionante exibição nacional de tênis em cadeira de rodas, com a presença dos atletas paralímpicos Ymanitu Silva, Daniel Rodrigues, Leandro Pena e Gustavo Carneiro. Além deles, Jade Lanai e Maria Fernanda Alves também estarão presentes, enriquecendo ainda mais o evento com suas performances excepcionais.

Festival Brasília Champions: Entre 23 e 25 de setembro, o festival oferecerá clínicas e vivências de tênis destinadas a crianças e adolescentes dos Centros Olímpicos do Distrito Federal (COPs), com o objetivo é fomentar o acesso à prática esportiva e fortalecer Brasília como um polo de tênis.

Brasília Champions Juniors: De 26 a 29 de setembro, o Circuito Brasiliense de Tênis Infantojuvenil, com pontuação CBTG3, reunirá jovens promissores da capital federal.

Brasília Champions Legends: Nos dias 27 e 28 de setembro, acontecerá uma exibição internacional que contará com a presença de lendas do tênis mundial, alguns dos melhores atletas do mundo, além de convidados. O evento é um dos destaques do Brasília Champions 2024, que oferece aos fãs a chance de ver grandes nomes do esporte em ação.