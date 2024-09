Remo x Volta Redonda: prováveis escalações e onde assistir a Série C do Campeonato Brasileiro

Na noite deste domingo, o Remo recebe o Volta Redonda no estádio Mangueirão, em Belém. O jogo é válido pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e começa a partir das 18h30 (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pela plataforma DAZN e pelo Nosso Futebol.

PONTUAÇÃO

Remo - 4 pontos em 2 jogos (2º colocado)

Volta Redonda - 4 pontos em 2 jogos (1º colocado)

ARBITRAGEM

O árbitro principal da partida será Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA). Os assistentes serão Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA). No comando do VAR estará Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).