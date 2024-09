Ramalho admite 'urgência' de vitória no Brasileiro e comenta adaptação de Memphis

Com a derrota para o Botafogo no último sábado, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais complicada. Após a partida no Nilton Santos, o zagueiro André Ramalho admitiu que a situação não é fácil, mas se mostrou confiante para a equipe conseguir a recuperação.

"Precisamos ganhar jogos. Essa que é a verdade. Internamente, a gente trabalha, conversa, analisa os adversários e fazemos tudo que está ao nosso alcance para poder ir chegando e vencendo os jogos, porém nem sempre as coisas funcionam como imaginamos. Neste jogo, até chegamos perto, poderíamos pelo menos ter empatado, mas não foi possível", disse na zona mista.

"Estamos fazendo de tudo para embalar e sair desta situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, não podemos negar. Temos que ter paciência para saber lidar com a situação e embalar duas, três vitórias consecutivas para ficar em uma situação mais confortável, não está fácil. Acreditamos muito que é possível e vamos conseguir. Cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e, nos próximos jogos, com urgência, conseguir os três pontos", acrescentou.

André Ramalho também comentou a forma física de Memphis Depay e como vem sendo a adaptação do holandês no Corinthians. O novo reforço do Timão já foi registrado no BID da CBF e pode fazer sua estreia no duelo contra o Atlético-GO, no próximo sábado.

"Está sendo normal, como todos outros atletas. Claro que ele vai precisar de mais alguns dias para entrar em forma, já que estava de férias. É uma situação parecida com a minha de quando cheguei. Ele fez um treino com a gente. Ele está muito ciente da situação, está feliz de estar aqui, dá para ver. Está se enturmando muito bem, e estamos fazendo o possível para que ele se sinta à vontade aqui no Brasil, no clube. Esperamos que ele esteja em forma o quanto antes para ajudar a gente", falou.

O Corinthians tem 25 pontos conquistados e aparece na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar da tabela. O Fluminense, primeiro clube fora do Z4, tem 27.

Agora, a equipe comandada por Ramón Díaz "vira a chave" para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), Fortaleza e Corinthians se enfrentam na Arena Castelão pela ida das quartas de final da competição continental.